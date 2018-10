Landschapsprijzen Overijssel voor bestuur en medewerker Twenterand

TWENTERAND - De gemeente Twenterand heeft vandaag de Gemeentelijke Landschapsprijs gewonnen en wethouder Harmsen nam de prijs en de lof in ontvangst. De prijs is een initiatief van Landschap Overijssel. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een gemeente die zich op een bijzondere wijze inzet voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap.

Naast de gemeente Twenterand waren de gemeenten Tubbergen en Wierden genomineerd. Met het uitreiken van de prijs wil Landschap Overijssel gemeenten stimuleren zich in te zetten voor de kwaliteit van het landschap. Net als elders staat ook ook in Overijssel het landschap onder druk door ruimtelijke veranderingen en intensief gebruik. Dat maakt onder meer maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit urgent.

Twenterand heeft de afgelopen jaren volgens Landschap Overijssel veel gedaan om het landschap te beschermen. Deze inzet kenmerkt zich door de bewonersgerichte aanpak waarbij trots voor je eigen omgeving wordt aangewakkerd. Dit is succesvol geweest bij het wederopbouwgebied Vriezenveen.

Het was dubbel feest voor Twenterand, want beleidsmedewerker Ter Beek voor milieu em plattelandsontwikkeling kreeg de Harry Meijerinkprijs. Deze prijs benadrukt de waarde van een vakkundige en passievolle landschapsambtenaar bij een gemeente. 'Als iedere gemeente een Anja in dienst zou hebben, zou het Overijsselse landschap er een stuk beter aan toe zijn', aldus Judith Snepvangers die namens Landschap Overijssel de prijs uitreikte.