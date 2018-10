Gat in Markt in Haaksbergen weerbarstig door veto RvS over bouwplan

HAAKSBERGEN – De vernietiging van het raadsbesluit over het Marktplan door de Raad van State betekent dat er voorlopig géén bouw plaatsvindt in het centrum van Haaksbergen. Zo reageert wethouder Scholten op de uitspraak van het hoogste rechtscollege.

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad na vele jaren van discussie over plannen voor het ‘Gat in de Markt’ te kiezen voor het plan van ontwikkelaar Nordwick, met woningen en winkels, maar geen supermarkt, waarmee een plan van ontwikkelaar Roerink van tafel ging. Roerink nam daar geen genoegen mee, repte over beloftes die aan hem zouden zijn gedaan (vestiging supermarkt) en ging deswege in beroep. Naar vandaag blijkt met succes, al betekent de uitspraak van de Raad van State niet dat hij nu op de Markt gaat bouwen, want ‘de komende jaren ’gebeurt er volgens Scholten helemaal niets, anders dan beraadslagingen en procedures.

De wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling laat weten dit te betreuren: ‘Het was voor Haaksbergen goed geweest als er gebouwd zou worden. Het terrein blijft de komende jaren leeg. Nu er duidelijkheid is kennen we de opdracht voor de komende tijd.’ Hij voegt er wel aan toe dát er ooit een gebouw verrijst. Zijn collegega-schepen Koopman van Centrumontwikkeling en Financiën spreekt over een domper. ‘We doen er alles aan om het centrum te verlevendigen. Bovendien, iedere dag dat er niets gebeurt kost geld. We gaan er nu weer vol gas tegenaan.’