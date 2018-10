Windmolens op XL Park, vraag is alleen nog hoe veel en hoe hoog

BORNERBROEK - Er zijn plannen voor de bouw van windmolens op XL Park in Bornerbroek, waarbij de vraag is of het om grote turbines moet gaan of om kleine innovatieve. In de coalitie staan VVD en CDA, zo bleek vanavond in commissieberaad, lijnrecht tegenover elkaar. Waar de VVD grote windmolens wil, opteert het CDA hooguit voor enkele kleine exemplaren.

Ook wethouder Van Mierlo van Duurzaamheid (en van het CDA) ziet meer in kleinere exemplaren, waarover de gemeente al overleg voert met het nutsbedrijf Cogas Energie. Daarenboven verwacht Van Mierlo dat grote windmolens minder maatschappelijk draagvlak krijgen vanwege slagschaduw, horizonvervuiling en vermoedelijk bezwaren vanwege de vliegbasis Twente.

Niettemin zette de VVD bij monde van fractievoorzitter Pauwels fors in met een geharnast pleidooi voor drie of vier grote windmolens op XL Park aan de A35 in Bornerbroek. Hij stelde Van Mierlo een motie in het vooruitzicht die dan in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde zou moeten komen. De steun van in elk geval het CDA lijkt hij te kunnen vergeten, want woordvoerder Ten Seldam (en voormalig wethouder) stelde een mix van duurzame energie voor te staan.