Buste van Gerard Hulsink op kop Denekamperstraat in Ootmarsum

OOTMARSUM – De ruimte tegenover zijn geboortehuis aan de Denekamperstraat in Ootmarsum is herdoopt tot Gerard Hulsinkplein. Bij die heropening van de straat werd een halve eeuw na diens dood een buste onthuld van Hulsink, wegens verdiensten voor het oude siepelstadje, eerst als ondernemer én daarna als wethouder.

Hulsink (1904-1968) richtte meerdere bedrijven op, waaronder een aannemersbedrijf, gespecialiseerd in het leggen van leidingen. Met vernieuwde technieken en eigen uitvindingen was het bedrijf landelijk een grote speler op de markt. Ook had hij een eigen radiodistributienet, waardoor veel gezinnen uit Ootmarsum werden aangesloten op dit toen moderne communicatiemedium, dat later aan de PTT werd verkocht. In de jaren vijftig was hij één der drivende krachten achter de bioscoop Odemarus en het Gabedrijf Ootmarsum.

In de acht jaar dat hij voor de KVP wethouder (van Openbare Werken) en locoburgemeester is geweest (1958-1966) zorgde Hulsink er mede voor dat er een openluchtzwembad kwam en dat het oude stadhuis (Huys der Stadt) werd gerestaureerd en uitgebreid. In het stadhuis staat de naam van Hlsink in een gedenksteen.

De vernieuwing van de Denekamperstraat (op de sterfdag van Hulsink heropend) en de Molenstraat beoogt meer veiligheid, met een verlaging van de maximumsnelheid tot dertig kilometer en de uitstraling van een woonstraat met een brede stoep, met meer ruimte voor zowel de fietsers als de overstekende voetgangers.