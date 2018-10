Lithium Werks investeert met Zhejiang Jiashan 1,6 miljard in China

ENSCHEDE - Het bedrijf Lithium Werks, dat een onderzoekscentrum op de Techno Base Twente te Enschede zal vestigen, tekende vandaag een investeringsovereenkomst met het Chinese bedrijf Zhejiang Jiashan Economic and Technological Development Zone Industry Corporation voor de bouw van een wat een 'gigafactory' heet te zijn met een omvang van zestig hectare in de Yangtze River Delta. De investering zou een bedrag nvan zo'n 1,6 miljard euro omvatten.

De overeenkomst werd getekend in het bijzijn van de Chinese premier Li Keqiang en de Nederlandse minister-president Rutte bij wijze van startsein voor de plannen van Lithium Werks om meerdere gigafactories over de hele wereld te bouwen. De fabriek en bijbehorende faciliteiten gaan cellen produceren voor lithium-ion accu’s, die de transitie van fossiele brandstoffen naar schone energie mogelijk maken, om op die manier de emissie van CO2 terug te dringen.

Lithium Werks verwacht in 2030 een jaarlijkse productiecapaciteit van 500 GWh te hebben, waarmee het bedrijf stelt te blijven bijdragen aan de overgang naar een koolstofneutrale wereld. 'Met de hulp van onze Chinese partners, kunnen wij meer en meer oplossingen voor energieopslag leveren die aansluiten bij de wensen van onze klanten. Dit gaat ons helpen de transitie naar schone energie te maken', aldus bestuursvoorzitter Koolen van Lithium Werks. 'We hebben veilige, betrouwbare, schone en duurzame manieren van energieopslag nodig. Accu’s zijn daarmee een essentieel onderdeel van de energietransitie. Zij zorgen ervoor dat energie van wind en zon wordt opgeslagen en beschikbaar is waar en wanneer mensen het nodig hebben', aldus Koolen, die verwacht in 2020 een omzet van meer dan een miljard euro te hebben. Hij bejubelt snelle werkwijze en korte procedures.