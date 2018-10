Hoon valt wethouder Scholten ten deel over blooper met omroep

NIJVERDAL/GOOR - De 'omroeppolitiek' van wethouder Scholten van de gemeente Hof van Twente wordt in omliggende gemeenten ongeloofardig en onvootstelbaar genoemd. Scholten deelde vorige week mee de vorming van een streekomroep in West-Twente een jaar te willen uitstel. Hij wist dat dit de doodsteek betekent voor de fusie van de lokale omroepen Hof van Twente, Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden tot RTV Reggestreek.

Volgens voorzitter Brinker van HOI, de lokale omroep in Hellendoorn, heeft de wethouder van Hof van Twente niet goed opgelet of is hij bang zijn handen te branden aan water. In elk geval wil HOI doorgaan, waarbij hij het oog ook laat vallen op Delta FM in Twenterand dat nu samenwerkt met Hardenberg en Ommen. Verder wil 'kwartiermaker' Van de Born in gesprek met AAvisie in Almelo, dat in de regio nog een volstrekt solitaire positie inneemt.