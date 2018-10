Mogelijkheid groter huis in Langoed Het Oosterveld in Deurningen

DEURNINGEN - De gemeenteraad van Dinkelland wordt gevraagd medewerking te verlenen aan een verruiming van de mogelijkheden voor de herbouw van een landhuis en het aanpassen van enkele zaken op landgoed Het Oosterveld te Deurningen.

Het landgoed wordt aan de oostzijde begrensd door de grens van de voormalige Vliegbasis Twente en aan de westzijde door de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal en omspant zo'n honderd hectare, grotendeels bos- en natuurterrein. Een deel van het landgoed bestaat uit landbouwgrond.

Het grootste gedeelte van het landgoed Het Oosterveld was in het begin van de twintigste eeuw nog ongerept en bestond uit ‘woeste gronden’ – open heide met drassige stukken. Toen in de omgeving van Enschede de woeste gronden verkocht werden, zagen textielfabrikanten de kans schoon heidevelden te ontginnen teneinde er een buitenplaats of landgoed aan te laten verrijzenm waaronder op het Knollenveld en Het Oosterveld. De bekende Twentse landschapsarchitect Wattez maakte in de periode 1925-1928 een ontwerp voor het park en boscomplex, met bijbehorende boerderijen en cultuurgronden.

De aanpassing van het bestemmingsplan is bedoeld om de herbouw van het landhuis en hrt schrappen van enkele zogenoemde omissies mogelijk te maken, want zulks vereist een wijziging van het bestemmingsplan. Het huidige landhuis verkeert in een dermate slechte staat dat het college van burgemeester en wethouders de raad voorstelt in te stemmen met 'herbouw van een landhuis met allure' en terzake enerzijds de oppervlakte en anderzijds de bouwhoogte de mogelijkheden van verblijf en verpoos in Het Oosterveld te verruimen.

Daarnaast zal de bestemming 'Wonen - Landgoed' in omvang worden teruggebracht. De omliggende gronden zijn agrarisch in gebruik en de bedoeling is ze ook als zodanig te bestemmen. Tevens zullen andere open plekken op het landgoed de agrarische bestemming krijgen.