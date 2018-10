Overigens LXXI

In een modelhuishouding verzamel je tegenwoordig afval gescheiden en zet je het in containers aan de straat. Daar ben ik voor, zij het in toenemende mate met gemengde gevoelens. Het kan namelijk zoveel simpeler als het er echt om zou gaan te scheiden aan de bron.

Het grootste probleem schijnt te zijn wat met een stompzinnige term plastic soep wordt genoemd. Ik begrijp dat het kwestie van enkele jaren is dat het moeilijker zal zijn water uit een plastic beker te drinken dan een plastic beker uit het water te scheppen.

Nou maak ik me geen illusies over de houdbaarheid laat staan de leefbaarheid van de blauwe planeet die ons voortbracht, maar we hoeven met het plastificeren van de zeeën geen haast te maken.

Mijn voorstel is een absoluut verbod, tenzij er een reden is (snel afbreekbaar) plastic te gebruiken, al kan ik zo gauw niks bedenken. In alle winkels zit alles nu - al dan niet vacuüm gezogen - verpakt in plastic, van supermarkt tot speelgoedwinkel, van kaas tot brood - stop daarmee. Het levert miljoenen containers met en uiteindelijk honderden zeeën zonder plastic op.