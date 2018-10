D66 in Enschede wil reactie college over bijstandstweet Kampman

ENSCHEDE – De raadsfractie van D66 in Enschede wil van het college van burgemeester en wethouders weten of het van mening is dat het definitieve bijstandsbudget ‘goed nieuws’ is, zoals verantwoordelijk wethouder Kampman afgelopen week twitterde.

Het gaat om het definitieve bijstandsbudget 2018 en het voorlopig budget 2019. Het raadslid Van Dijk van D66 wijst op een analyse in ‘Binnenlands Bestuur’ waarin staat dat van alle gemeenten met de omvang van 100.000 tot 250.000 inwoners Enschede er na Venlo bij de verdeling van bijstandsgeld het slechtste vanaf komt, te weten, 4,2 procent minder.

Van Dijk vindt in het licht van deze cijfers ook het besluit tot intrekking van de procedures tegen de rijksoverheid omtrent het verdeelmodel bijstandsbudget in onverstandig. ‘Was het niet verstandiger geweest even een paar dagen te wachten op de bekendmaking van de nieuwe budgetten? Wil het college de intrekking nu misschien heroverwegen?’

Het raadslid van D66 vraagt het college ook om een overzicht en een analyse van over de historische en toekomstige ontwikkeling van het bijstandsbudget voor Enschede, de uitgaven en de opbrengsten van de maatregelen, en de ontwikkeling van het aantal uitkeringen.