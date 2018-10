Schot aanleg Middenplein als gemeenteraad bestemmingsplan aanpast

ENTER - De aanleg van het laatste deel van de eerste fase en de gehele tweede fase van het Middenplein in Enter begint op korte termijn. Aansluitend vindt volgend jaar de reconstructie van de Dorpsstraat-Midden plaats. Eerder al werd de Dorpstraat-Noord (richting Wierden) gereconstrueerd, later volgt indien mogelijk aansluitend de Dorpsstraat-Zuid (richting Goor).

Om de tweede fase mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplsn nodig teneinde extra parkeerplaatsen mogelijk te maken plus vier carports en vier garageboxen. Het bodemonderzoek en het asbestonderzoek zijn volgens het college van burgemeester en wethouders geactualiseerd en de uitkomsten zouden geen belemmering vormen voor de beoogde ontwikkeling. Achter de woningen aan de Van Uitertstraat 46 en 48, die de toekomstige pleingrens met bebouwing markeren, was in het eerdere ontwerp niet voorzien in parkeervakkken, in het huidige ontwerp wel.

Het belang van de gemeente Wierden is groot omdat ze vier jaar geleden al besloot om voor 2,5 miljoen euro bij te dragen in de kosten van het plan uit de koker van de plaatselijke projectontwikkelaaar CMG. Er is nu een realisatieovereenkomst gesloten, waarin (ook financiƫle) afspraken over de bedoelde ontwikkeling van het Middenplein zijn vastgelegd.