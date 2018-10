Overigens LXX

Een foto van Enschedese Boys aan het einde van het seizoen 1959-60. Mijn collega Gijs Eijsink voegde de prent bij het mailtje waarin hij gewag maakte van het overlijden hedenochtend van Herman ter Horst die op de foto stond. Ik heb er een bericht voor de site www.Twentesport.com van gewrocht, want we zitten hier voorwaar niet stil.

Dat ik er op deze plek over begin heeft met die foto te maken en met mijn in de knop gebroken voetbalcarrière. Als je tegenwoordig een foto van een voetbalteam ziet, zit je naar een groep bootwerkers en dameskappers te kijken. Het eerste echelon is gehavend met tatoeages, het tweede toegetakeld met kunstige kapsels.

Mijn geboortejaar is 1959. In de jaren zestig grensde de achtertuin aan het veld van de voetbalclub, waar ik niet veel later lid van werd. Het was een rare tijd mensen. Voetballers speelden voor een appel en een ei, soms een banaan misschien, of een glas bier. Mannen gingen elke zaterdag naar de kapper voor knippen en scheren, en jongens hadden geen tatoeages, maar spaarden plakplaatjes, met afbeeldingen van voetballers, die toen nog geen multimiljonairs waren, maar sigarenzaken dreven. Coen Moulijn van Feijenoord baatte een modezaak uit, maar dat werd hem vergeven vanwege die geweldige rushes op links.

Over mijn in de knop gebroken voetbalcarrière later wellicht meer, maar laat ik het er nu op houden dat pen en papier een grotere liefde waren dan een slof en een oude voetbalschoen. Wat niet wegneemt dat ik wel altijd uit aandrift aan sportverslaggeving heb gedaan, ook nu met die Twentsesportsite. Was sich liebt das neckt sich.