Bestaande mountanbikeroutes in Overijssel worden verbonden

HELLENDOORN - De organisatie 365 dagen fietsen in Overijssel heeft bij De Uitkijk in Hellendoorn het plan gepresenteerd voor een mountainbikeroute met een lengte van aaneengesloten duizend kilometer in de tuin van Nederland, zoals Overijssel zich afficheert. Dat gebeurde in aanwezigheid van een aantal provinciale fietsambassadeurs, met ex-wielrenner De Rooij.

De al bestaande routes op de Holterberg, de Lemelerberg en diverse landgoederen in Twente en Salland worden verbonden tot één gesloten netwerk. De planning van provincie, regio's en fietsambassadeurs is dat de verbindingsroutes er begin volgend jaar zijn.

De Rooij, programmaleider ‘365 dagen fietsen in Overijssel’, roemt de inzet van de routebureaus en vele vrijwilligers: 'Jarenlang werken routebureaus, fietsclubs en vrijwilligers aan het in stand houden en verbeteren van het mountainbikenetwerk. En met succes, want meerdere routes in Overijssel behoren tot de beste van Nederland. Zodra de verbindingsroutes zijn voltooid, beschikken we over een uniek netwerk en prachtig product voor de fietsliefhebber.'

Behalve dat het netwerk aantrekkelijk is voor de mountainbikers zorgen de verbindingsroutes ook voor een vermindering van het aantal onveilige situaties, veroorzaakt door 'conflicten' tussen mountainbikers en andere gebruikers van routes. Volgens wooordvoerder Van den Heuvel, vanuit Routenetwerken Twente verantwoordelijk voor de aanleg van de verbindingsroutes, hebben mountainbikers straks 'voldoende uitdagende routes tot hun beschikking, zodat op de reguliere paden geen gevaarlijke situaties ontstaan met wandelaars en ruiters'.