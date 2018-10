College in Enschede wil zwemwalhalla naast Diekmanhal bouwen

ENSCHEDE - Het nieuwe zwemcomplex in Enschede komt op een kavel naast de Diekmanhal. Het college van burgemeester en wethouders spreekt trouwens over een zwempark. De vorige gemeenteraad trok er ruim zestien miljoen voor uit. De huidige sportwethouder Van den Berg ging toen als BBE-fractievoorzitter akkoord, nadat hij inhoudelijk en financieel veel kritiek spuide.

De toekomstige zwemaccommodatie komt in eigendom van Sportaal en omvat drie baden. Er komen twee baden gericht op sporters voor banen-, instructie- en verenigingszwemmen. Een bad van 25 bij 21 meter voldoet aan alle internationale eisen voor wedstrijdzwembaden. Ook voorzien de plannen in een sportbad van 25 bij 14 meter. Verder komt er een warmwaterbad van 25 x 10 meter voor met name ouderen en mensen die vanwege therapie/zorg regelmatig hun baantjes trekken.

Na de opening, die voor 2021 op de rol staat, gaan zwembad Het Slagman in Enschede-Noord en het overdekte Aquadrome dicht. Het buitenbad bij het Aquadrome krijgt een verbinding met het nieuwe zwemcomplex. Er wordt mogelijk ook verbinding gelegd met de Diekmanhal. Op deze wijze krijgt het Diekmanterrein volgens het college steeds meer de uitstraling van de beoogde Sportcampus waar sporters uit verschillende disciplines terecht kunnen om hun sport te beoefenen.

Van den Berg is helemaal om, want de recent aangetreden sportwethouder wordt in een persbericht alsvolgt geciteerd: 'De stad krijgt een prachtig zwembad op een locatie waar we trots op mogen zijn. De locatie biedt de kans om een functionele verbinding te maken met de Diekmanhal. Aan het centrale Diekmanplein creƫren we een duidelijk hart waar allerlei soorten sporters hun plek vinden.'