Overigens LXVII

Over moord en doodslag, en het verlangen naar het einde, dáár moeten we het eens over hebben.

Niemand die het nieuws volgt en de gedachten wel eens laat verwijlen ontkomt eraan: de wereld is kapot en dat wij met zeventien miljoen mensen in een welvarende delta wonen is stom toeval. Dat we er rechten aan ontlenen is een nog stommer toeval. Er wordt gedood, er worden moorden gepleegd, maar dat gaat veelal om geld, goed en garen. Of om dommigheid, een kestie van verkeerde plek op verkeerde tijd.

Politiiek moorden? Zeker, in deze nog jonge eeuw twee, maar kijk even verder, en lees vandaag Het Parool. De journalist Viktoria Marinova is vermoord omdat ze gesjoemel met Europees steungeld in Bulgarije onderzocht. En in het consulaat van Saudie-Arabië in Istanboel werd de columnist Jamal Khashoggi vermoord toen hij op afspraak een formulier kwam halen.

Bulgarije is lid van de Europese Unie en Turkije een strategische partner van de Europese Unie. Over het verlangen naar het einde heb ik nog wel een paar persoonlijke ontboezemingen, maar zullen we eerst als Europese Unie een paar landen terzijde schuiven teneinde de bedoelde waardengemeenschap te herkrijgen.