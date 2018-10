Delden vandaag in Toerismetop en morgen in het NOS Journaal

DELDEN - De promotie-organisatie Twente Marketing, onderdeel van MarktingOost, is in haar sas met de keuze van de NOS voor Delden om een Journaal-item te maken. Dat gebeurt in het kader van de eerste Nationale Toerismetop die vandaag in Deventer plaatsvindt. Centraal staat de vraag hoe kan worden voorkómen dat de toename van recreatie en toerisme ten koste gaat van de leefbaarheid. Een van der kernwoorden is spreiding der toeristische cohorten.

De enorme groei van het toerisme in Nederland is voor de NOS reden naar Delden af te reizen, de idylle van het Tickelstadje in de gemeente Hof van Twente. De toenemende belangstelling is uitstekend en wordt ook bevorderd, maar dat wil niet zeggen dat Delden het Amsterdam van het Oosten moet worden. In de reportage zou aandacht worden besteed aan de aloude pleisterplaats Carelshaven aan de Twickelervaart, zeg maar de A1 van voorheen. Ook is er aandacht voor de oude verhalen en de moderne kunst van en in het kasteel Twickel.

Tijdens de Toerismetop voerde staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat het woord. Ook zij wil spreiding. 'De aanhoudende groei van het toerisme biedt kansen voor alle ondernemers in dit land. Bij het benutten van die kansen moeten we rekening houden met de bewoners en hun omgeving. We kunnen de 17,9 miljoen buitenlandse toeristen en 24 miljoen Nederlandse toeristen echter niet zomaar herverdelen, of voorkomen dat ze Amsterdam willen zien. We kunnen ze wel verleiden om naar andere plekken te gaan, die minstens even mooi zijn.'