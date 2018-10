Woningbouw in en hergebruik van voormalige scholen Vroomshoop

VROOMSHOOP – De voormalige bibliotheek aan de Prinsenkamp in Vroomshoop gaat als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt in de verkoop met de bestemming woningbouw. Hetzelfde geldt voor het pand in Vroomshoop van de school De Sleutel waar de gemeente eveneens opteert voor woonruimte, specifiek voor jongeren.

Ook voor andere voormalige schoolgebouwen, overbodig geworden door de bouw van de Brede School in Vroomshoop. Zo wordt voorgesteld de leegstaande Kennedyschool in het dorp tijdelijk extern te laten beheren in afwachting ontwikkelingen in de buurt. De gewezen basisschool De Linde staat op de nominatie voor hergebruik.

Aangezien er al veel woningbouwplannen in Vroomshoop zijn, kiest het college voor slechts twee van de zes locaties een beperkte invulling voor woningbouw. Het college wijst erop dat het vanwege de beoogde energietransitie warmteplannen moeten worden gemaakt, onder meer om inzicht te krijgen in het aardgasloos maken van de wijken en kernen