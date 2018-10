Gewezen wethouder Ter Ellen voorzitter geplaagd CDA in Hengelo

HENGELO - Voormalig wethouder Ter Ellen is de nieuwe voorzitter van de afdelingsbesuur van het CDA in Hengelo. Hij was al nauw betrokken, als commissaris, bij het terugbrengen van de rust in de partij na een hectische en heftige periode, met schisma en schompus, die leidde tot het vertrek van leden, met inbegrip van een groep volksvertegenwoordigers onder aanvoering van toenmalig fractievoorzitter Muller.

Bij de verkiezingen in maart betaalde het CDA in Hengelo een hoge prijs, want fors verlies en mede daardoor het inleveren van het wethouderschap. De gewezen wethouder Elfeink maakt nu deel uit van de raadsfractie der christendemocraten onder leiding van fractievoorzitter Steen.

De ledenvergadering van het CDA Hengelo heeft vanavond, zo meldt de partij in een persbericht, 'in een uitstekende sfeer en onder applaus unaniem een nieuw bestuur gekozen'. Behalve voorzitter Ter Ellen zijn de bestuursleden zijn Schenkel, Hoogendoorn, Rerink, Steijvers en Rikhof benoemd. 'Hiermee is het CDA Hengelo weer fit voor de toekomst', meldt het communiqué.