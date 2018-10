Overigens LXIV

Een sonore mannenstem haalde me uit de sluimer van de ochtendnevel. De man van de stem had het over Baarle-Nassau, de Nederlandse pendant van Baarle-Hertog. Daar heb ik ooit een uitsmijter gegeten met de fiets op weg naar Chaam om daar de wieleronde te zien. De stem op de radio had het Baarle als over een staatkundig eilandengebied en een grillige manier samenwonen.

Opeens kon ik de mannenstem thuisbrengen, hier sprak A.L. Snijders mij toe. Ik herkende de stem bij ingeving, een stem voor het vertellen gemaakt, en ook een stem die een eigenaardige grilligheid verraadt. Voor het eerst hoorde ik de stem toen ik A.L. Snijders op verzoek van uitgever Paul Abels interviewde over de Mattheus Passion. Dat was in de machtige basiliek van Plechelmus in de ooit machtigste stad van Twente. Oldenzaal kun je - zou ik de stem die me de dag vanochtend in zondagse vroegte binnenpraatte - een staatkundig en volksgebruikelijk grillig eiland noemen.