Overigens LXII

Niks triester dan dorps-, stads- en streekpromotie. Waar tien huizen, een patatzaak, een kerkje en een kroegje staan begint het luidruchtige gebazel over citymarketing. Voor geldbedragen waar hele sociaal domeinen in zouden passen luidt men de bel, roeptoetert men wartaal en begint men dorpskampioenschappen zwientietik en stadsfestivals met derderangs muziekbands te organiseren. Dat slaakt maar kreten, dat warmt maar oude prak op, dat rochelt en reutelt maar over joeniek selling points.

meer volgt