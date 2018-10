Scholten gaat in Haaksbergen achter koop- en (sociale) huurhuizen aan

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen verandert de bestemminng van een voor kantoren gereserveerd perceel aan de Hassinkbrink in woningen. Voor kantoorruimte bestaatdaar volgens projectontwikkelaars geen belangstelling, voor woonkavels wel. De gemeente reserveert op voorhand een bedrag van vijftigduizend euro voor de eventuele aanleg van parkeerplaatsen ten behoeve van toekomstige kopers..

De gemeente is al jaren bezig met de ontwikkeling van de Hassinkborgh. Oorspronkelijk was het als gezegd de bedoeling hier ruimte te bieden voor kantoren. Om die reden is het kopgebouw op de hoek van de Hengelosestraat en de Noordsingel gebouwd. Vervolgens is de bestemming verruimd en is de basisschool Het Los Hoes er gekomen, maar er ligt nog braakliggende grond, waarop de gemeente nu dus woningbouw beoogt. Dat heeft wethouder Scholten een goed gevoel bij: 'We scoren een plus op de uitgifte.'

Volgens het VVD-raadslid Woortman is erin Haaksbergen wel een tekort aan sociale huurwoningen, waardoor mensen worden verwezen naar campings of bungelowparken. Naar de inschatting van Scholten komt de woningverhuurder Domijn de met de gemeent gemaakte prestatieafspraken na, maar hij zegt toe dit uit te pluizen, en ook te informeren hoe het met de wachttijd zit als een sociale huurwoning nodig is.