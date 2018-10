Hardenberg met 'geld als water' vreemde eend in bijt der gemeenten

HARDENBERG - De gemeente Hardenberg presenteert in haar meerjarig begrotingsperspectief weer eens als een buitenbeentje, want gaat steeds meer geld overhouden.

De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een begrotingsoverschot dat oploopt tot bijna 850.000 euro in 2022. De financiƫle afspraken over het beƫindigen van de samenwerking (gemeenschappelijke bestuursdienst) met buurgemeente Ommen zijn in de begroting verwerkt.

Er is geld voor nieuwe investeringen, oplopend tot ruim negen ton in 2022. Daarnaast wil het college jaarlijks geld beschikbaar stellen voor eenmalige nieuwe investeringen, waarbij het volgend jaar gaat gaat om een bedrag van ruim 2,8 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders noemt dit verantwoord omdat de algemene reserve met 38 miljoen euro ruim boven de gewenste minimale omvang ligt. Na het beschikbaar stellen van een deel van de algemene reserve houdt de gemeente naar het collegeoordeel voldoende geld over om eventuele tekorten op te vangen.

De gemeentelijke belastingen worden in Hardenberg met alleen het inflatiepercentage verhoogd en de hondenbelasting wordt net als in veel andere gemeenten verlaagd.