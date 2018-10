Of ik iets voelde voor een reünie van de lagere school? De vrouw die me benaderde deed alsof ze me kende. 'Ik ben Janneke.' Janneke? Ik kan me nog wel een Janneke heugen, maar die was destijd al niet goed wijs, want die wou met me trouwen. We waren zes of zeven, net de zandbak van de kleuterschool Margriet ontgroeit, dan is trouwen een raar idee. Zelfs je al acht bent en dus zo ongeveer volwassen, blijft het ridicuul. Er was op de lagere school Ichthus maar één leuk meisje; zij heette Willeke.

Met haar heb ik zeker één winter lang een schaamroodrelatie gehad - veel voelen en niks durven, van alles denken en van niks weten - kalverliefde is een te groot woord, het was postembryonaal gefrunnik.

En nu wou een opdringerg kind, als het tenminste de Janneke is die ik voor ogen heb en die te dien dage in de Emmastraat woonde, dus nog steeds iets met me, namelijk een reünie organiseren. Dat zou 'leuk' zijn, waarmee ze me meteen de best denkbare reden aanreike om terstond 'nee' te zeggen.

Ik krijg jeuk van leuk en houd niet van reünies,weet ik uit ervaring en ik heb er een keer één bezocht, van de middelbare school, eigenlijk tegen beter weten in. Wat heb ik al die mensen te vertellen?. Dat is in één woord samen te vatten: niks. En bovendien heb ik al bijna dertig jaar verkering.

