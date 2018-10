Raad van State vernietigt plan bouw veertien woningen in Nijverdal

NIJVERDAL - De bouw van een complex met veertien appartementen op de hoek van de Molenweg en Smidsweg te Nijverdal is te elfder ure toch nog van de baan doordat de Raad van State er vandaag een streep door heeft gezet. Het plan is bestuurlijk vernietigd omdat de gemeente te veel woningbouwcapaciteit in de diverse bestemmingsplannen heeft staan.

De gemeenteraad had daar weet van toen het in juni goedkeuring gaf en alle bezwaren van omwonenden, waaronder de capaciteit, naar de prullenmand verwees. Daar is het dus uit en het bestemmingsplan ligt er nu in De bezwaarde omwonenden zeiden van meet af aan te vrezen dat het bestemmingsplan zou leiden tot leegstand in hun woonomgeving, en de Raad van State verklaart hun beroep alsnog gegrond.

Twee jaar geleden maakte de gemeente Hellendoorn woonafspraken gemaakt met de provincie Overijssel, waarbij onder meer werd afgesproken meer balans te brengen in vraag en aanbod op de woningmarkt in de gemeente Hellendoorn. Voor de periode 2016-2025 is de behoefte (en vraag naar) vastgesteld op 440 woningen. In de bouwplannen (het aanbod) voor de komende jaren staan er nog 889 woningen in de planning. Volgens de voorzieningenrechter van de Raad van State heeft de gemeente Hellendoorn de behoefte aan deze nieuwbouw aan de Molenweg-Smidsweg niet op toereikende wijze beschreven in het bestemmingsplan.

Het gemeentebestuur is in gesprek met diverse betrokken partijen om bouwplannen voor nieuwe woningen in de gemeente naar beneden bij te stellen. 'Voorlopig kunnen de bouwplannen die we hebben doorgang vinden', laat wethouder Overmeen optekenen in een persbericht. Om eraan toe te laten voegen: 'Tegelijkertijd zijn we volop bezig om de overcapaciteit aan plannen weg te werken, zodat we ook in de toekomst kunnen bouwen.'