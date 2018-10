Uitbreiding van Gallery bij UT in Enschede voor circulaire economie

ENSCHEDE - Er komt een uitbreiding van het gebouw The Gallery op de Campus Universiteit Twente. Het betreft een circulair innovatiecentrum op de Campus van de UT. Dat gebeurt in een gebouw dat nu leeg staat door tal van organisaties en bedrijven. Ook de Herstructureringsmaatschappij Overijssel is nauw betrokken. Bedrijven, studenten en academici zullen in een open en dynamische omgeving oplossingen ontwikkelen voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst, zo wordt gezegd..

De huidige Gallery staat aan de Enschedese kant bezijden de entree van de campus van de UT en biedt al een ‘ecosysteem’ waarin startups hun 'business kunnen versnellen', wat dat ook mogen zijn. De uitbreiding komt in het langgerekte leegstaande complex nabij de entree van de campus.

De opzet is innovatieprogramma’s op te zetten met als doel dat er interactie ontstaat tussen de academische en ondernemende wereld. De opening is voor 2020 geagendeerd, maar het innovatiecentrum is al open. De ambitie is een bijdrage te leveren aan de circulaire economie, gericht op het hergebruik van zoveel mogelijk materialen. Het complex zelf wordt gestript en met het sloopmateriaal worden nieuwe elementen geprint, zoals trappen en delen van gevels.