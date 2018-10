Welten door stof voor procedureel/financieel disfunctioneren Borne

BORNE - De gemeenteraad van Borne heeft zware kritiek op het college van burgemeester en wethouders over de procedureel en inhoudelijk beroerde boekhouding en verantwoording van inkomsten en uitgaven. Zowel de coalitiepartijen als de oppositiepartijen vinden de situatie alamerend. Dit bleek gisteravond bij de behandeling van de jaarrekening em de bestuursrapportage.

Bij monde van burgemeester Welten ging het college door het stof. Hij is bestuurlijk verantwoordelijk voor de informatiestromen en bedrijfsprocessen in het okale schip van staat. Welten beloofde op zeer korte termijn ingrijpende maatregelen om de boel in het gemeentehuis op orde te krijgen. Hij moest ook wel, want woordvoerder Lammers van collegepartij BornrNu dreigde met een motie. Naar zijn bevinding heerst er een bestuurlijke cultuur van het met de vinger naar elkaar wijzen, is er onvoldoende sturing en de ambtenarij ten gemeentehuize zou deswege 'niet in control' zijn.

Er is meer en vooral ook beter personeel nodig op cruciale plekken in de organisatie teneinde fnuikend wanbestuur en ophopende tekorten te voorkómen. Als de informatievoorziening intern en extern, ook richting de gemeenteraaad als bestuurlijk hoogste orgaan, niet op orde is, ontstaat niet alleen een financieel, doch ook een democratisch tekort in het gemeentebestuur.

De gemeenteraad waarschuwde het college nadrukkelijk, maar dreigde niet, indachtig wellicht de woorden van Welten bij aanvang van de vergadering toen hij memoreerde dat 2 oktober de geboortedag van Mahatma Gandi is en daarmede de Dag van de Geweldloosheid.