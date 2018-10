Experiment koopzondag Vroomshoop, daarna politieke evaluatie

VROOMSHOOP/VRIEZENVEEN - De gemeenteraad heeft met dertien stemmen voor en negen tegen ingestemd om 23 december een experiment te houden met een koopzondag in Vroomshoop. De christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen, net als het GBT-raadslid Laarman, voorheen van de ChristenUnie. De geharnaste tegenstander Engels van GBT was wegens ziekte absent. Het voorstel verpakt in een motie-vreemd-aan-de orde kwam van het VVD-raadslid Kobes.

De aanvankelijke GBT-tegenstanders Beulakker en Stolte toonde zich zoals deze site al meldde bekeerlingen en stemden voor vanwege het feit dat er in Vroomshoop brede steun is en omdat het om een experiment gaat, dat naderhand zal worden geëvalueerd, maatschappelijk en politiek. Daarvan zal afhangen of er meer koopzondagen in Vroomshoop komen, waarbij wethouder Harmsen erop wees dat het nog maar de vraag is of de gemeente dan het verzoek van één ondernemer in een andere kern kan weigeren om de winkel op zondag te openen, maar dat is van later zorg.

De fractievoorzitters Kuilder van het CDA en Smelt van de ChristenUnie stelden dat ze hun verkiezingsprogramma volgen (geen zondagopening), maar dat elk raadslid zélf een afweging maakt. Ze stemden zonder woordvoering tegen. Het raadslid Jonker van de statenbijbelvaste SGP had het debat hoog ingezet en vrij naar het woord van de profeet, prediker (en ook politicus) Jesaja gewaarschuwd: 'Het verlaten van God's wet zal geen dageraad hebben’ (Jesaja 8 vers 20).

Smelt zei uit te zien naar een inhoudelijk debat over het fenomeen koopzondag na het Vroomshoopse experiment, waarbij ook betrokkenen aan het woord zullen komen, waaronder geharnaste tegenstanders, zoals drie denominaties die nu al aan de bel hebben getrokken. Waarna hij GBT-wethouder Harmsen moest uitleggen dat hij denominaties ‘kerkgenootschappen’ zijn.