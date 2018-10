D66 in Almelo toont zich bezorgd over de ambtelijke reorganisatie

ALMELO - De reorganisatie van de ambtelijke organisatie in het stadhuis verloopt naar de informatie van D66 'alles behalve soepel'. Om die reden wil fractieleider Wiertz van het college van burgemeester en wethouders weten wat er afgelopen is gebeurd en wat er nog moet gebeuren. Hij stelt zich op signalen van binnen als 'van buiten het stadhuis' te baseren.

De organisatie zou vooral veel met zichzelf bezig zijn en medewerkers zouden hierdoor 'in de knel' komen. D66 maakt zich blijkens vragen aan het college vooral zorgen over deze medewerkers en vraagt het college daarom meer inzicht in de voortgang en personele consequenties van de reorganisatie te geven.

De gemeenteraad stelde vorig jaar bij de begrotingsdebatten 1,874 miljoen beschikbaar voor de reorganisatie, die door burgemeester Gerritsen nadrukkelijk een 'organisatieontwikkeling' werd genoemd. Van zijn toezegging de gemeenteraad regelmatig op de hoogte te houden is volgens Wiertz niets terecht gekomen. Hij maakt uit de bestuursrapportage op dat er vorig jaar nog eens twee ton is toegevoegd en dat in de begroting voor volgend jaar staat ruim anderhalf miljoen in de begroting. Wiertz veronderstelt dat het beschikbare budget van 4,5 miljoen op is, een vorig jaar doorgevoerde bezuiniging van vier ton in aanmerking genomen.