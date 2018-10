Oldenzaal investeert voor doucheruimtes en fietsenkelder stadhuis

OLDENZAAL - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal stelt de gemeenteraad voor een bedrag van 140.000 euro beschikbaar te stellen voor een aanpassing van de fietsenkelder en de bouw doucheruimtes in het stadhuis. De huidige inrichting van dit deel van het gebouw zou gedateerd zijn en niet in overeenstemming met de huidige normen terzake gebruik en hygiëne.

Als de gemeenteraad er ook de zin van vermag in te zien worden zogenoemde 'omkleedruimtes' en doucheruimtes gebouwd en zal de indeling van de fietsenkelder worden aangepast. Voor gemeentelijke medewerkers die dienstkleding dragen is er momenteel geen 'omkleedruimte' in het stadhuis. Verspreid in het gebouw staan lockers en voor het omkleden wordt gebruik gemaakt van de toiletruimtes.

De gemeente stimuleert medewerkers om waar mogelijk woonwerkverkeer per fiets af te leggen en daarvoor acht het college 'adequate douchefaciliteiten' noodzakelijk, gescheiden voor vrouwen en mannen. Er is nu slechts één doucheruimte, waarvan de afvoer via een open riool door de fietsenkelder loopt. Volgens de regelgeving op het gebied van volksgezondheid is zulks niet langer toegestaan.