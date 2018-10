Nieuwbouw van Reggesteyn in Nijverdal gaat volgend jaar beginnen

NIJVERDAL - De huisvesting van de christelijke scholengemeenschap Reggesteyn moet het komende jaar in een beslissend stadium komen. Dat geldt de plek en de investering. In overleg met de school werkt de gemeente Hellendoorn eraan de onderwijsactiviteiten in Nijverdal op één plek te verwezenlijken met minder oppervlakte dan nu. De huidige vmbo-vestiging aan de Willem de Clercqstraat wordt sowieso afgebroken.

De kans is groot dat voor de concentratie op de locatie Noetsele wordt gekozen, waarbij nieuwbouw aan de Regge op de plek van de oude Ten Catefabrieken zou komen te vervallen. Overigens zingt ook de optie van nieuwbouw in de buurt van het vernieuwde station nog altijd mee in de toekomstzang. Het besluit valt dus uiterlijk volgend jaar.

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hellendoorn legt de gemeenteraad voor volgend jaar een sluitende begroting voor, maar voorziet in navolgende jaren bij ongewijzigd beleid oplopende tekorten, van 2,6 miljoen in 2020 tot 3,2 miljoen in 2022. Ook in Hellendoorn zijn de kosten van (Jeugd)zorg een belangrijke oorzaak van de nijpende gemeentefinanciën. Noodgedwongen wil het college volgend jaar structurele lasten dekken met incidentele baten, maar het college zegt ook dat zulks op den duur natuurlijk niet vol te houden is. Ergo: 'Er ligt dus een forse opgave om de situatie om te buigen. Die operatie wordt de komende maanden ingezet.'

Voor een pittige verhoging van de lastendruk voor burgers en bedrijven voelt het college van burgemeester en wethouders in Hellendoorn niets. De stijging van leges, heffingen en belastingtarieven blijft om die reden 'over het algemeen' beperkt tot 2,5 procent inflatiecorrectie, waarbij onduidelijk s wat 'over het algemeen' betekent.