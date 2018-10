PvdA vreest meer kosten en minder bereikbaar onderwijs Twente

GOOR - Het voortgezet onderwijs in Twente staat een forse korting te wachten indien de kabinetsplannen met betrekking tot de bekostiging doorgaan. De statenfractie van de PvdA wil dat de provincie Overijssel zich aansluit bij het verzet hiertegen.

Het kabinet stelt namelijk voor een nieuw bekostigingsmodel in te voeren, waardoor scholen in dunbevolkte gebieden substantieel minder geld zullen ontvangen. Sommige regio’s zouden er tot 17,5 procent op achteruit gaan. Mogelijk moeten er hierdoor (vestigingen van) scholen sluiten. De PvdA wil dat Overijssel zich aansluit bij een oproep van Friesland, Drenthe, Groningen, Zeeland, Limburg en Gelderland om de gevolgen voor onevenredig getroffen regio’s te verzachten.

Zo gaat er, als de plannen doorgaan, minder geld naar het vmbo. 'In dunbevolkte gebieden als Twente zie je relatief veel brede scholengemeenschappen', stelt het sociaaldemocratische statenlid Wissink uit de gemeente Hof van Twente. In verhouding hebben die scholen een hoog percentage vmbo-leerlingen. Wissink: 'Voor hen kan dit plan echt onzalig zijn. Het nieuwe model moet rekening houden met de specifieke situatie van dunbevolkte gebieden. Niet op iedere plek past de blauwdruk van het landelijk gemiddelde. Ieder kind moet zeker kunnen zijn van gelijke kansen ongeacht of je in het westen of het oosten van Nederland woont.'

Er vindt deze week in de Tweede Kamer een debat plaats over het nieuwe verdeelmodel.