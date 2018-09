Wellicht meerderheid koopzondag Vroomshoop door GBT-schisma

VROOMSHOOP/VRIEZENVEEN - De mogelijkheid bestaat dat de raadsfractie van de VVD in Twenterand dinsdagavond in een vergadering van de gemeenteraad met een motie komt om bij wijze van experiment een koopzondag te houden in Vroomshoop. Er zou namelijk gerede kans zijn op een meerderheid.

Eerder leek een proef met een koopzondag in Vroomshoop politiek onhaalbaar omdat behalve de christelijke partijen CDA, ChristenUnie de SGP (die altijd al tegen waren) ook enige principiële opposanten zijn in de nieuwe 'regeringspartij' GBT. In de gemeenteraad heeft GBT met twaalf van de 23 zetels weliswaar de absolute meerderheid, maar als er vier raadsleden van deze raadsfractie meestemmen met de christelijke partijen hebben die met twaalf de meerderheid. Het leek twaalf -elf voor de tegenstanders te worden, Vandaar dat de VVD de aangekondigde motie aanhield, even geparkeerd.

Twee van de GBT-dissidenten zouden nu toch voor het voorstel zijn, terwijl één al genoeg is voor een meerderheid, omdat behalve de VVD ook PvdA/GroenLinks en de PVV (alle drie één zetel) voor het experiment koopzondag, dat 23 december des middags in het centrum van Vroomshoop van stapel moeten lopen. Volgens de ondernemersvereniging in het kanaaldorp is er groot enthousiasme over het initiatief.