ChristenUnie Almelo wil actie richting kabinet voor ruim kinderpardon

ALMELO - De raadsfractie van de ChristenUnie in Almelo wil van het college van burgemeester en wethouders weten of er een motie nodig is om voor elkaar te krijgen dat het zich gaat inspannen voor een verruiming van het kinderpardon voor kinderen die vijf jaar of langer in Almelo verblijven.

Volgens voorman Teeuw van is de ChristenUnie al langer voorstander te zijn van verruiming van het kinderpardon, zodat geen incidentenbeleid nodig is. 'In het bijzonder pleiten wij voor versoepeling van het meewerkcriterium van deze regeling, dat na 2013 zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen', aldus de Almelose chef van de ChristenUnie.

Teeuw vraagt of het college hem kan laten weten hoeveel gezinnen met kinderen in Almelo verblijven die een afwijzing op de kinderregeling (de definitieve regeling gekoppeld aan het Kinderpardon) hebben gekregen of wier aanvraag nog in behandeling is. En of het college met de regering in contact wil treden teneinde te bereiken dat er 'een humane oplossing' tot stand zal worden gebracht.