Pittige verhoging onroerend zaak-belasting Twenterand in de pen

VRIEZENVEEN - De nieuwe coalitie van GBT en ChristenUnie in de gemeente Twenterand kiest voor een fikse verhoging van de onroerend zaak-belasting door die met bijna vijftig euro per jaar te laten stijgen. Dit blijkt uit de concept-begroting 2019 die het college van burgemeester en wethouders aan de openbaarheid prijs heeft gegeven.

Het college zegt 'pas in laatste instantie' te hebben besloten tot deze verhoging en laat verder weten dat 'inwoners die dit het hardst nodig hebben' volgend jaar ondersteuning kunnen krijgen. Voorts wijst het college erop dat andere lasten voor de huishoudens afnemen door een verlaging van de afvalstoffen- en rioolheffing. Bovendien gaat er een streep door de hondenbelasting.

Verder stelt het college dat investeringen gewenst zijn vanwege de fors oplopende tekorten in het sociale domein (waarvan het de voorzieningen op peil wil houden), de zogenoemde energietransitie, het versterken van het economisch klimaat in de gemeente en het oplossen en tegengaan van de verpaupering, onder meer bedrijventerrein Weitzelpoort en Manitobaplein in Vriezenveen, waar - volgens gemeenteraad en bevolking - al jaren spraakmakende schandvlekken zijn.

Het college in zijn verantwoording: 'Doordat wij de onroerend zaak-belasting verhogen om de kosten op het sociaal domein op te vangen, hanteren wij eveneens het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Bestuursstijl gaat over hoe je met elkaar omgaat en over de bijdrage die je levert aan het resultaat. Dit vraagt om lef en moed bij het nemen van besluiten. Met bestuursstijl bedoelen wij de manier waarop wij met ons college willen besturen in de richting van de gemeenteraad, de ambtenaren en de inwoners/organisaties/bedrijven van onze gemeente.'