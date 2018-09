Van Veldhuizen beducht voor tijdsverschil Nederland en Duitsland

ENSCHEDE - Het is onpraktisch en het getuigt van onnadenkendheid als er een tijdsverschil ontstaat tussen Nederland en Duitsland, want dat wreekt zich in grensgebieden. Daarover maakt burgemeester Van Veldhuizen van Enschede zich zorgen. Hij is tevens voorzitter van de Regio Twente en een fanatiek pleitbezorger van versteviging der contacten in euregionaal verband.

Van Veldhuizen hekelt in een reactie het plan van de Europese Unie om landen zelf een keuze te laten maken voor wel of geen zomertijd. Er zou wel afstemming zijn met België en Luxemburg (de oude Benelux), maar niet met Duitsland, dat op veel fronten veel interessanter is.

Een grensstad als Enschede en een grensregio als Twente zijn gebaat bij uniformiteit vanwege tal van betrekkingen met de stad Münster, de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de rest van de Bondsrepubliek Duitsland. Van Veldhuizen noemt het 'heel verdrietig' voor gezinnen, bedrijven, winkels en scholen mocht er een tijdsverschil ontstaan tussen Tukkerland en Münsterland.