WIERDEN -Medio volgend jaar stopt burgemeester Robben in de gemeente Wierden. Dat heeft hij hedenavond in een vergadering van de gemeenteraad aangekondigd. Hij is bij zijn vertrek negen jar burgemester geweest. Daarvoor was hij politiek actief voor het CDA in de gemeente Raalte en om den brode in het agrarisch onderwijs.

