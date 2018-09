Accountant voorzitter Wilminktheater; Vos voorzitter Crematoria

ENSCHEDE – Bij de Raad van Commissarissen van het Wilminktheater en het Muziekcentrum in Enschede is accountant Poelstra de opvolger van de huidige voorzitter Snel. Bij de Raad van Commissarissen van Crematoria Twente is onderwijsbestuurder Vos aangetreden als voorzitter in de vacature Olde Loohuis.

De benoeming van Poelstra tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wilminktheater en Muziekcentrum in Enschede is bekrachtigd door het college van burgemeester en wethouders. Poelstra is partner van Ernst & Young in de regio Midden en Noord Oost Nederland en verantwoordelijk voor de vestiging in Twente.

In de Raad van Commissarissen van de culturele mastodont geldt voorzitter Van der Vegte van het ROC van Twente als spreekbuis. Zijn collega, ROC-bestuurder Vos uit Nijverdal, ex-directeur van de Regio Twente, wordt dus voorzitter van de Raad van Commissarissen van Crematoria Twente. Ze is benoemd in de vacature van ex-wethouder Olde Loohuis van Tubbergen. In het bestuur volgt directeur/eigenaar Wermelink van Innobrands de afgetreden commissaris Niemans op. Begin oktober is in Borne de opening van het vierde crematorium in Twente, naast de vestigingen in Almelo, Enschede en Oldenzaal.