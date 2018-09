Schilderij van Joep Gierveld wegens 'blote borst' weg uit rechtbank

ALMELO - Op last van het bestuur van de Rechtbank Overijssel is het schilerij 'Gevangen liefde' van beeldend kunstenaar Joep Gierveld uit het gerechtsgebouw in Almelo verwijderd. In politiek Almelo heerst over de heikele kwestie stilte, in de Tweee Kamer heeft D66 vragen gesteld aan de bewindslieden Ollengren van Binnenlandse Zaken en Van Engelshove van Cultuur en Dekker van Rechtsbescherming. Vanuit de rechtbank wordt gemeld dat 'bepaalde groepen en gelovigen' aanstoot zouden nemen aan de blote vrouwenborst die op het schilderij is te zien. Daardoor zou de onafhankelijkheid van de echtspraak in de knel komen.

Het schilderij hangt al ruim een kwart eeuw in het Paleis van Justitie te Almelo en Bergkamp wil van de drie bewindslieden weten of het verwijderen van een schilderij na een enkele klacht haaks staat op de artistiek vrijheid en tevens op grspannen voet met de essentie van kunst. Curieus is dat de aangesproken ministers gerecruteerd zijn uit de twee liberale partijen van het kabinet, te weten D66 (Ollongren en Van Engelshoven) en de VVD (Dekker).

