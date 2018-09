Overigens XLVI

Het was vandaag een Ruisdaaldag. Daar heeft een mens, in elk geval ik, want laat ik voor mezelf spreken, er per jaar minstens een stuk of zeven van nodig. Ze komen het beste tot hun recht in vlak land. Mijn voorkeur heeft dan de Weiteman, ook wel de Weitemanslanden genoemd, het ontginningsgebied tussen Geesteren, Vriezenveen en de Schelfhorst. Ook het Aamsveen en de Schaddenbelt lenen zich op een Ruisdaaldag voor een tocht, bij voorkeur alleen, maar dat geldt voor alle tochten. Je hebt al je aandacht nodig voor de luchten, de wolken, de kleuren.

meer volgt