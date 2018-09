Nieuwbouw supermarkt Weerselo, start grondaankopen Rondweg

WEERSELO – Aan de Bisschopsstraat te Weerselo zal nieuwbouw plaatsvinden voor de supermarkt Plus. In de onderhandelingen over het toekomstige Centrumplan heeft eigenaar Tijhuis bedongen dat naast de supermarkt een bakkerij wordt gebouwd en boven de commerciële ruimte twee appartementen. De oplevering is medio volgend jaar.

De bouw geschiedt op de huidige plek van de supermarkt, terwijl eerder plaats zou zijn in of bij het voormalige gemeentehuis van de even vormalige gemeente Weerselo die nu onderdeel uitmaakt van de gemeente Dinkelland. De nieuwe winkel, naar een ontwerp van K3H architecten te Nieuwleusen, zal ruim een kwart groter zijn dan de huidige, van zo'n zevenhonderd naar duizend vierkante meter. De supermarkt is nu tijdelijk gevestigd op het industrieterrein, want het dorpscentrum staat op de kop wegens de aanlleg van het nieuwe Hart van Weerselo.

Ondertussen is begonnen met de verwerving van gronden voor de aanleg van een rondweg die het doorgaande verkeer uit het dorpscentrum van Weerselo moet weren opdat het centrum behalve een winkelfunctie ook een verblijfsfunctie krijgt. Tegen de aanleg heeft (een meerderheid van de) bevolking zich jaren verzet, maar de gemeente Dikelland en grootfinancier Overijssel hebben alle bezwaren in meerdere procedures terzijde geschoven.