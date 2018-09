Uitbater van (illegale) Bistro Weleveld Zenderen belazert Welten

ZENDEREN/BORNE - De sluiting van Bistro Weleveld op het golfpark Weleveld te Zenderen lijkt onafwendbaar nu de uitbater zich niets gelegen lijkt te laten liggen aan gemeentelijke regelgeving. De huidige activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan en deswege illegaal. Volgens burgemeester Welten heeft de bistrohouder Agterbos de kluit zelfs 'belazerd'.

Het bestemmingsplan voorziet in beperkte horeca het golfpark, dat Agterbos uit een faillissement kocht, want de keuken van het opvallende horeca-onderkomen dient ondergeschikt te zijn aan de golfactiviteiten. Om die reden is een volwaardig restaurant uitgesloten, maar de uitbater heeft daar maling aan, ook na gesprekken met de gemeente. Zo kwam Welten zelf naar Weleveld, waarbij de burgemeester de ondernemer nog de mogelijkheid aanreikte een wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen, bijvoorbeeld inpassing van een volwaardig bistro-restaurant. De kans dat de gemeente zo'n verzoek zou afwijzen was trouwens aanzienlijk, omdat ook andere horeca-ondernemers daar eerder al belangstelling voor hadden getoond, maar nee op het rekest kregen.

Welten liet de kritische gemeenteraad weten dat hij dit voorstel proceamatih moest doen en ervan uitging dat de uitbater zich zou houden aan de afspraak een verzoek om wijziging van het bestemmingsplan n te dienen en in de tussentijd de clandestiene activiteiten zou staken, wat dus niet gebeurde. Welten denkt nu aan bestuursdwang of eeen civiele rechtszaak.