Vasse wil wonen en juicht voor elk woonhuis dat er in't dorp bij komt

VASSE - Al zijn het druppels op een gloeiende plaat, toch gaat bij de bouw van elke afzonderlijke woning in het dorp Vasse de spreekwoordelijke vlag uit. Op de locatie Kloosterhof zal er weldra één verrijzen als de gemeenteraad van Tubbergen er morgenavond mee instemt, wat bij acclamatie en zonder discussie gaat gebeuren.

Woningbouw in Vasse is de topprioriteit van de Dorpsraad, die zich beijvert voor meer nieuwbouw. Volgens de Dorpsraad, gesteund door het gemeentebestuur, geven de cijfers de behoefte ook aan. Met dat verhaal wil de gemeente ook de provinciebestuur Overijssel overtuigen.

De ene woning waarvan de bouw komende week wordt gesanctioneerd komt aan Manderseweg/Kloosterhof. Het betreft een vrijstaande woning (in de gemeente Tubbergen houden ze niet van rijtjes) in de buurt van een pand dat de bestemming detailhandel heeft, maar ook al een woonbestemming krijgt.

Overigens vindt de Dorpsraad dat in Vasse ook ruimte moet komen voor appartementen voor met name jongeren en ouderen. Ook de gemeenteraad realiseert zich dat en spreekt over de ene woning die er bij komt over, inderdaad, een druppel op een plaat die gloeit.