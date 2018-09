Overigens LXIII

Als ik over de Beukenlaan fiets die uitkomt op de weg die de Grote Maat afsluit zien ik ter linkerzijde weldadige kruinen van twee bomen. Ze lijken één, maar zijn met twee. En vanwege de vorm van hun takkenstructuur en bladerplafond doen ze me denken aan het uitzicht dat ik heb als ik over de Jacobsonstraat naar de kruising met de Jalinkstraat fiets.

Het is daarenboven het uitzicht op de jaren van de prille jeugd. Op het veldje dat tegenwoordig wel een 'groenvoorziening' zal heten voetbalden we voor en na schooltijd. Elk team had een boomstam en een paar meter verderop een berg jassen en truien als 'doelpalen'.

Ik weet nog wie er in de straat woonden. Op het huis nauwkeurig. Van west naar oost aan de zuidkant Corden, Vrolijk, Kunst, Wij, Korf, Daaijer, Schotman. Aan de noordkant Boom, Leunge, Dokters, Berkel, Stam, Maatman, Martens, Steijn, Wesselink, Schipper en Smelt. Als ik in de buurt ben, fiets ik altijd door de straat, noem in stilte alle familienamen en bij allemaal heb ik een verhaal. Het is een oefening in niet vergeten en misschien, bedenk ik me nu, al schrijvende, ook een poging iets van toen teug te krijgen. zonder te weten.wát precies en waaróm dan.

Het is een straat als zovele, maar ook weer niet - het is mijn jeugd. De straat van de wereldkampioenschappen rolschaatsen en stoepranden. De straat van de hutten in de tuinen, de tersluikse spelletjes en andere ontdekkigsreizen.