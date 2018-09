Raad van Enschede wil actie tegen woekerprijzen studentenhuizen

ENSCHEDE - De gemeenteraad van Enschede wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders over de praktijken van kamerverhuurder Camelot, die studenten financieel het mes op de keel zit. Het probleem wringt temeer daar de Universiteit Twente (buitenlandse) studenten in haar voorlichting naar Camelot zou verwijzen, wellicht ingegeven doordat Camelot op de campus woonruimte verhuurt.

De overgrote deel van de gemeenteraad schrijft zich zorgen te maken 'over deze torenhoge financiƫle lasten van (internationale) studenten. Opvallend afwezig in bij de ondertekenaars is het CDA. De anderen stellen: 'Wij vinden het belangrijk dat alle studenten welkom zijn, ook de minder draagkrachtigen, wij zijn dan ook verbaasd dat de Universiteit Twente een gebouw op eigen terrein ter beschikking stelt aan een verhuurder die vermoedelijk financieel voordeel haalt uit feit dat zij kamers ter beschikking stellen op het UT-terrein. Wij vinden dat overheidsinstellingen het welzijn van studenten hoog moeten hebben en erop moeten toe zien dat zij niet in de armen van een geldwolf worden gedreven.'

En verder: 'Een overheidsinstelling zoals de Universiteit Twente, behoort volgens ons erop toe te zien dat studenten niet als melkkoeien worden behandeld, de schulden die zij later aan de overheid moeten terugbetalen zijn al hoog genoeg. Wij zijn van mening dat de universiteit Twente erop toe moet zien dat verhuurders van kamers op het terrein van de universiteit zich aan wetten en regelgeving houden, maar ook niet te hoge kosten in rekening brengen.'

De gemeenteraad wil van het college weten of het actie gaat ondernemen. 'Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met het college van de Universiteit Twente, de verhuurder Camelot en studenten.'