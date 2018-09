Vroomshoop en en Koster gloriëren in finaal debat over Het Punt

VROOMSHOOP - Het debat over de toekomst van het multifunctioneel activiteitencentrum in Vroomshoop kende vanavond twee winnaars. Ten eerste het centrum zelf dat met een schone lei kan beginnen en dan ook nog met een bestuurlijke én financiële injectie en ten tweede de nieuw aangetreden GBT-wethouder Koster die zich met verve kweet van zijn taak dit alles mogelijk te maken.

Alleen het raadslid Kerkdijk van het CDA was in de eerste termijn van de debatten buitengemeen kritisch op de wethouder die te laat zou hebben gereageerd op de problemen, maar hij bond in zijn tweede termijn in en suggereerde toen zelfs dat Het Punt, dat de afgelopen jaren van het ene naar andere tekort hobbelde, van gemeentewege wellicht vermogen kan ontvangen. Kerkdijk hield Koster voor dat het grondbedrijf der gemeente Twenterand hiertoe wellicht mogelijkheden biedt.

Koster liet op zijn beurt merken haast te maken met een krachtig bestuur bij Het Punt dat voor een degelijke exploitatie en dus rust in de tent moet zorgen, want door minder sterk bestuur, zowel van de Raad van Toezicht als van het vorige college van Burgemeester en Wethouders, is er al jaren sprake van minimaliteit en malheur. Koster, die de opvolger is van wethouder Binnenmars, ging voortvarend van start en heeft contacten gelegd met kandidaat-bestuurders, onder wie een financieel expert, een deskundige op het gebied horeca/facilitair en iemand met kennis van zaken terzake public relations/marketing. Op al deze plekken lagen tot op heden bij Het Punt de grootste pijnpunten.