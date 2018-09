Afname werkloosheid Twente; koplopers Enschede en Rijssen-Holten

ENSCHEDE/RIJSSEN - De gemeenten Enschede en Rijssen-Holten profiteren het meest van de banengroei in Twente. In beide gemeenten is er een toename van de werkgelegenheid met meer dan duizend personen. Uit de cijfers van de Arbeidsmonitor blijkt overigens ook dat de werkloosheid in Twente relatief sterker daalt dan in Nederland als geheel. De werkloosheid in deze regio bedraagt nu vier procent tegen 5,2 procent een jaar geleden.

Door de economische groei van de afgelopen jaren neemt het aantal banen sinds 2014 weer toe. In 2017 (meest recente cijfers) bedraagt het aantal werkzame personen in Twente 303.850. Dit zijn 11.200 personen (3,8 procent) meer dan in 2014. In dezelfde periode is het aantal werkzame personen landsbreed met 3,5 procent toegenomen. Eind juni van dit jaar waren er dit jaar nog dertienduizend personen werkloos in Twente.

Eind april 2018 stonden er bij UWV in de bestanden van Werkplein Twente bijna 32.000 personen geregistreerd (GWU) als werkzoekenden. Een afname ten opzichte van eind december 2017 toen er nog bijna 33.000 ingeschreven stonden.

Ook het aantal bijstandsuitkeringen neemt af. Eind juni 2018 werdenin Twente 14.631 WWB-uitkeringen verstrekt, een afname van één procent in vergelijking met eind maart, een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder (juni 2017) daalde het aantal met 2,5 pocent. De daling van het aantal WWB-uitkeringen in Twente blijft achter bij de landelijke daling. Waar het aantal uitkeringen in heel Nederland tussen januari 2017 en mei 2018 met 4,3 procent gedaald is, bedraagt de daling in Twente over dezelfde periode slechts 1,7 procent.