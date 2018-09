Bramer wil toch bouwen in Waterrijk, maar Almelo wimpelt het weg

ALMELO/VRIEZENVEEN - Het bouwbedrijf Bramer uit Vriezenveen wil in een deel van Waterrijk alsnog woningen bouwen. Dat heeft directeur Verhoeven van het aannemingsbedrijf de gemeente Almelo laten weten, zo deelde wethouder Van Rees vanavond mee tijdens een politiek beraad. De wethouder liet er ogenblikkelijk op volgen er niets voor te voelen.

Het gaat om de zuidrand van wat ooit Waterrijk was, tussen Aadorp en Schelfhorst, waar een grote nieuwe woonwijk was gedacht, met minimaal 4.500 woningen in het groen en nabij water, maar daar kwam niks van op de klos. Dat kwam enerzijds door de crisis, maar anderzijds ook door tegenwerking van andere gemeenten in de Netwerkstad. Het overgrote deel van Waterrijk is afgewaardeerd, dus uit de boeken geschrapt, waar de gemeente miljoenen mee verspeelde.

Niet alleen de gemeente was de klos van het miljoenenechec, ook woningstichtingen en bedrijven die gronden in Waterrijk kochten moesten hun verlies namen, waaronder dus Bramer. Dit bedrijf wil nu het zuidelijke deelgebied Singelwonen toch nog benutten voor woningbouw, maar Van Rees wimpelde dat vanavond af, inclusief een onderzoek naar de haalbaarheid.