Johanna ter Steege met Stapel op het toneel en met Finkers in film

ENSCHEDE/HENGELO - De in Twente (Notter) geboren actrice Johanna ter Steege gaat naast Huub Stapel een hoofdrol spelen in een theatervoorstelling 'Hanna van Hendrik' over . Daarenboven speelt ze met Herman Finkers in een film van de geboren Markelose regisseur Johan Nijenhuis, getiteld 'De beentjes van Sint Hildegard', waarvoor gisteren opnamen werden gemaakt in Enschede. Het toneelstuk en de film staan volledig los van elkaar.

De theaterproductie, die volgend jaar in de zomer meerdaags wordt opgevoerd in het gebied van de voormalige Luchthaven Twente, is om meerdere redenen bijzonder. Ten eerste omdat hier de Schouwburg Hengelo één van de trekkers is, met directeur Boer als co-producent (naast producent Lommerde) waar tot dusverre grotere langlopende locatievoorstellingen in Twente, zoals nu Stork! in nota bene Hengelo, gelieerd waren aan het Wilminktheater te Enschede, met producent Cornelisse.

Boer zegt het culturele leven in Twente spannender te willen maken. Het past in zijn visie om de Schouwburg Hengelo te laten fungeren als theater van de stad, wat trouwens ook een opdracht was van de gemeenteraad. De productie wordt financieel ondersteund door de Stichting Edwina van Heek die het Twentse erfgoed - landschap zowel als cultuur - hoog in de banieren voert. Het dialect is daar een onderdeel van, naar de natuur, niet de drager. In drie bedrijven maakt het publiek kennis met boerin Hanna, wier man Hendrik door een stier dood werd gedrukt. Aan de orde komen de verhitte gemoederen van de ruilverkaveling, een vluchteling op de boer en het vertrek van jongeren van het platteland naar de stad aan de orde. Hanna bespreekt alle problemen met haar overleden echtgenoot.

In het toneelstuk neemt muziek een prominente plek in, waarvoor Her Majesty (JB Meijers en Jelle Paulusma cum suis) en een Twents vrouenkoor zijn gecharterd.