SP in Hengelo wil kosten bewindvoering huishoudens beteugelen

HENGELO – De raadsfractie van de SP in Hengelo wil de stijgende kosten van bewindvoering, voor mensen die niet meer zelf de regie kunnen voeren over hun zaken en financiën, een halt toeroepen. De gemeente zou hierin een grotere rol moeten pakken en spelen, vindt het raadslid Huis in ’t Veld. Ze zal daartoe met voorstellen komen.

De kosten voor de gemeente Hengelo stegen van 166.000 euro in 2012 voor 140 huishoudens tot ruim een miljoen vorig jaar voor 766 huishoudens. Ook in andere gemeenten zijn de kosten van bewindvoering fors toegenomen.

Door het beschermingsbewind in eigen hand te nemen kunnen gemeenten volgens de SP de kosten in de hand houden en zo mogelijk kan ook de kwaliteit van bewindvoering verbeterd worden. Tevens kan er beter samengewerkt worden met andere betrokken instanties.

De SP kijkt met belangstelling naar andere gemeenten, waaronder Groningen en Zutphen, waar men gestart is met het zelf uitvoeren van bewindvoering.