Leefbaar Almelo gaat om tafel met Almelo Centraal en Minimapartij

ALMELO – Er komen besprekingen over een samenwerkingsverband van Leefbaar Almelo met de Minimapartij en Almelo Centraal. Dit staat volgens het Leefbaar-raadslid Hümmels los van de nauwe samenwerking die Leefbaar vanaf het begin van deze raadsperiode heeft met PvdA, SP en GroenLinks in het zogenoemde Links Blok (zeven zetels), want dat gaat gewoon door.

Ook de Minimapartij en Almelo Centraal zijn, ontstaan als progressief-sociale respectievelijk progressief-liberale afsplitsing van de PvdA respectievelijk de VVD. Beide eenvrouwspartijen kregen in maart onvoldoende stemmen om terug te keren in de gemeenteraad.

Leefbaar haalde één zetel. Vóór de verkiezingen spraken Leefbaar Almelo en Minimapartij al over samenwerking (werknaam LAMP), maar die gesprekken stokten, op nummering en prioritering. Achteraf zou LAMP vermoedelijk twee zetels hebben behaald. Medio oktober gaat Hümmels praten met de leidsvrouwen Abdullatif van Almelo Centraal en Bolhuis van de Minimapartij.