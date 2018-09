Raad in Twenterand wil structurele oplossing Het Punt Vroomshoop

VROOMSHOOP – De gemeenteraad moet extra geld vrijmaken ter financiële gezondmaking van het activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop. Dat gaat ook gebeuren, want komende week zal een riante meerderheid in de gemeenteraad onder aanvoering van GBTbesluiten dat er moet worden bijgepast om bestuurlijke fouten uit het verleden structureel te herstellen.

Het gemeentebestuur, inzonderheid de toen nog verantwoordelijke wethouder Binnenmars, zou van meet af aan structureel te weinig geld hebben vrijgemaakt. Ambtelijk zijn destijds alle adviezen en aanbevelingen van bureaus aan de kant geschoven, onder meer van ICS Advieurs, waarvoor de 'strategisch beleidsambtenaar' zich niet ontvankelijk toonde. Het huidige college van burgemeester en wethouders moet dat oplossen, vindt de sinds de verkiezingen grootste partij GBT, die daartoe de nieuwe (eigen) wethouder Koster komende week in de raadsdebatten zal opporren.

Er zijn volgens GBT de afgelopen voortdurend spelletjes gespeeld en verkeerde aannames gehanteerd voor Het Punt, een activiteitencentrum met een sporthal, een theaterzaal en ruimtes voor zorg en welzijn. Daar horen passende budgetten bij. In dat verband wijst GBT-leidsman Elzinga erop dat het om stevige bedragen gaat, maar dar de gemeente tot dusverre gemakshalve ‘vergat’ dat er na de opening van Het Punt ook exploitatiebijdragen wegvielen, onder meer de jaarlasten van de sporthal De Stobbe en het MCC-gebouw. Bovendien zou de gemeente onzorgvuldig zijn geweest voor wat betreft haar toezichthoudende taak, een van de oorzaken van stichtingsbestuurlijk falen.